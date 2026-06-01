Claudio Baglioni è stato costretto a annullare il suo GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per problemi di salute. Il cantautore romano è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, per cui dovrà osservare 90 giorni di riposo e cure. I concerti in programma sono stati quindi rinviati al 2027. Baglioni ha parlato ai suoi fan attraverso un video su Instagram: “Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa”, spiega l’artista 75enne. Nel messaggio, il cantautore parte da un verso di Uomo di varie età: “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni”. Una frase che,... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstiziale

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