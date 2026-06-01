Una nuova postazione di emergenza territoriale ad Eraclea
Oggi è stata inaugurata a Eraclea una nuova postazione di emergenza territoriale in via Marinella. La struttura è operativa e pronta a intervenire in caso di emergenze sul territorio. La PET sarà gestita da personale specializzato e garantirà supporto immediato in situazioni di crisi. La nuova postazione si aggiunge alle altre già presenti nella regione.
È stata inaugurata oggi a Eraclea la Postazione di emergenza territoriale (PET) che si trova in via Marinella. L’attivazione di questo servizio, nota l'Ulss4 Veneto Orientale, rappresenta un tassello ulteriore del percorso di rafforzamento della rete dei servizi sanitari che l’Ulss realizza ogni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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