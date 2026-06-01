Una nuova postazione di emergenza territoriale ad Eraclea

Notizia in breve

Oggi è stata inaugurata a Eraclea una nuova postazione di emergenza territoriale in via Marinella. La struttura è operativa e pronta a intervenire in caso di emergenze sul territorio. La PET sarà gestita da personale specializzato e garantirà supporto immediato in situazioni di crisi. La nuova postazione si aggiunge alle altre già presenti nella regione.