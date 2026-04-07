Postazione aggiuntiva del 118 nell' Alto Vastese per fronteggiare l' emergenza viabilità

Da alcuni giorni, nella zona dell’Alto Vastese, è attiva una nuova postazione del 118 aperta tutto il giorno. La struttura si trova a Castiglione Messer Marino ed è gestita dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. L’obiettivo è assicurare un intervento rapido in caso di emergenze legate alla viabilità o altri incidenti che si verificano in quella zona. La postazione opera 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato da alcuni giorni a Castiglione Messer Marino una postazione aggiuntiva del 118, operativa 24 ore su 24, per garantire la copertura dell’emergenza nell’Alto Vastese. La misura è stata adottata in seguito ai problemi di viabilità causati dal maltempo, che in quell’area hanno reso più difficili i collegamenti e aumentato i tempi di percorrenza. “La postazione aggiuntiva - spiega il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - è stata attivata per evitare che il territorio resti senza copertura quando l’ambulanza in servizio è impegnata in trasferimenti che, a causa dei danni alla viabilità, richiedono più tempo del normale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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