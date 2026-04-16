Anfora antica sopravvissuta a una frana ad Eraclea Minoa | avvistata su un terrazzamento a Capo Bianco

Un’anfora antica in terracotta è stata trovata su un terrazzamento a Capo Bianco, in prossimità di Eraclea Minoa, dopo che una frana ha interessato il costone nei pressi del sito archeologico. La presenza dell’oggetto, che si mantiene in buone condizioni, è stata segnalata nelle ultime ore. Nessuna informazione è stata resa nota circa eventuali interventi di recupero o studi condotti sul reperto.

Un’anfora antica in terracotta è rimasta incredibilmente intatta dopo una frana sul costone di Eraclea Minoa. Il movimento franoso ha interessato una porzione del versante del Capo Bianco che si affaccia sulla spiaggia, provocando il distacco di materiale e la formazione di nuovi terrazzamenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ciclone di San Valentino, ad Eraclea Minoa si lavora senza sosta per salvare spiaggia e stabilimentoLa costa agrigentina continua a essere messa a dura prova da forti venti di burrasca e mareggiate che non danno tregua. Eraclea Minoa: Sequestro di stabilimento e area per lavori non autorizzati contro le mareggiate. Indagini in corso.Mareggiate e Abusi a Eraclea Minoa: Sotto Sequestro Stabilimento e Area Costiera Un’area della terza spiaggia di Eraclea Minoa, in provincia di...