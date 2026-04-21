La notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri Come osservare le meteore di primavera nate dai frammenti di una cometa lontana in una serata resa perfetta dal complice silenzio della Luna

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, il cielo si presenterà ricco di luci e scie luminose, grazie alle meteore di primavera che derivano dai frammenti di una cometa distante. Questa serata sarà favorita dal silenzio della Luna, rendendo più facile l’osservazione. Non è necessario conoscere dettagli astronomici o utilizzare strumenti complessi: basta avere pazienza, un plaid e la voglia di ammirare uno spettacolo che si ripete da secoli.

U n nuovo appuntamento con il cielo è fissato: la notte tra il 22 e il 23 aprile. Non serve essere esperti astrofisici o possedere telescopi costosi: basta solo un po’ di pazienza, un plaid e il desiderio di lasciarsi incantare da uno dei riti più antichi del mondo. Le Liridi, le stelle cadenti di primavera, sono pronte a tornare, trasformando l’oscurità in un palcoscenico di scie luminose e veloci. Un cratere della Luna si chiama Carroll: l’omaggio di Artemis II alla moglie del comandante X Liridi, le stelle cadenti di aprile: un viaggio lungo secoli. Quello delle Liridi non è un fenomeno come gli altri. Si tratta di uno degli sciami meteorici più antichi di cui si abbia memoria: già 2.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri. Come osservare le meteore di primavera, nate dai frammenti di una cometa lontana, in una serata resa perfetta dal complice silenzio della Luna Notizie correlate Cielo in festa: ecco come vedere le Liridi, le meteore della cometaTra il 22 aprile e le ore successive, il cielo notturno sarà attraversato da un flusso di detriti spaziali che trova la sua origine nella scia... EXPOSED Torino Photo Festival: la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno NotteVenerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calendario lunare di aprile 2026: ecco quando vedere la Luna Rosa; Alzando Gli Occhi Al Cielo – Seconda Metà Di Aprile: Due Settimane A Caccia Di Congiunzioni; Celestial wellness, il nuovo benessere al chiaro di luna tra stelle e silenzio; Bacio Luna Venere, la congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi. Foto. Il buio perfetto: tra il silenzio della Luna Nuova e la sfilata dei pianeti all'albaIl firmamento si prepara a regalare uno spettacolo di rara bellezza, offrendo agli appassionati di astronomia e ai semplici curiosi una ... dailyexpress.it Artemis II, oggi il faccia a faccia con la luna: la navicella vola verso il record della massima distanza dalla TerraLa navetta della NASA entra nella fase clou del sorvolo lunare: nuovo primato oltre Apollo 13, blackout radio ed eclissi in arrivo ... affaritaliani.it «La Terra è speciale», avevano detto gli astronauti della missione Artemis II al rientro dopo il viaggio verso la Luna. Di queste parole ne ha voluto dare testimonianza diretta Reid Wiseman, che ha condiviso sul suo profilo X un video registrato con il cellulare, facebook Origine dei giorni della settimana in italiano I nomi dei giorni della settimana in italiano derivano dal latino e sono collegati ai pianeti e agli dei dell’antica Roma. Lunedì Luna Deriva da dies Lunae = “giorno della Luna”. Significa: giorno dedicato alla Lu x.com