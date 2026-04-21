La notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri Come osservare le meteore di primavera nate dai frammenti di una cometa lontana in una serata resa perfetta dal complice silenzio della Luna

Da iodonna.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, il cielo si presenterà ricco di luci e scie luminose, grazie alle meteore di primavera che derivano dai frammenti di una cometa distante. Questa serata sarà favorita dal silenzio della Luna, rendendo più facile l’osservazione. Non è necessario conoscere dettagli astronomici o utilizzare strumenti complessi: basta avere pazienza, un plaid e la voglia di ammirare uno spettacolo che si ripete da secoli.

U n nuovo appuntamento con il cielo è fissato: la notte tra il 22 e il 23 aprile. Non serve essere esperti astrofisici o possedere telescopi costosi: basta solo un po’ di pazienza, un plaid e il desiderio di lasciarsi incantare da uno dei riti più antichi del mondo. Le Liridi, le stelle cadenti di primavera, sono pronte a tornare, trasformando l’oscurità in un palcoscenico di scie luminose e veloci. Un cratere della Luna si chiama Carroll: l’omaggio di Artemis II alla moglie del comandante X Liridi, le stelle cadenti di aprile: un viaggio lungo secoli. Quello delle Liridi non è un fenomeno come gli altri. Si tratta di uno degli sciami meteorici più antichi di cui si abbia memoria: già 2.🔗 Leggi su Iodonna.it

la notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri come osservare le meteore di primavera nate dai frammenti di una cometa lontana in una serata resa perfetta dal complice silenzio della luna
© Iodonna.it - La notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri. Come osservare le meteore di primavera, nate dai frammenti di una cometa lontana, in una serata resa perfetta dal complice silenzio della Luna

Notizie correlate

Cielo in festa: ecco come vedere le Liridi, le meteore della cometaTra il 22 aprile e le ore successive, il cielo notturno sarà attraversato da un flusso di detriti spaziali che trova la sua origine nella scia...

EXPOSED Torino Photo Festival: la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno NotteVenerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calendario lunare di aprile 2026: ecco quando vedere la Luna Rosa; Alzando Gli Occhi Al Cielo – Seconda Metà Di Aprile: Due Settimane A Caccia Di Congiunzioni; Celestial wellness, il nuovo benessere al chiaro di luna tra stelle e silenzio; Bacio Luna Venere, la congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi. Foto.

luna la notte tra ilIl buio perfetto: tra il silenzio della Luna Nuova e la sfilata dei pianeti all'albaIl firmamento si prepara a regalare uno spettacolo di rara bellezza, offrendo agli appassionati di astronomia e ai semplici curiosi una ... dailyexpress.it

Artemis II, oggi il faccia a faccia con la luna: la navicella vola verso il record della massima distanza dalla TerraLa navetta della NASA entra nella fase clou del sorvolo lunare: nuovo primato oltre Apollo 13, blackout radio ed eclissi in arrivo ... affaritaliani.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.