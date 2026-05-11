Una notte tra arte e cielo | torna la Notte dei Musei alla Galleria Alberoni
La Galleria Alberoni ospiterà quest'anno due serate della Notte dei Musei, programmate rispettivamente per il 16 e il 23 maggio. Le iniziative si svolgeranno in due sabati consecutivi e prevedono un calendario di eventi dedicati all'arte e alla cultura. La manifestazione coinvolge visitatori di diverse età, offrendo l’opportunità di esplorare le esposizioni e partecipare a attività serali all’interno della galleria.
Quest’anno, alla Galleria Alberoni, le Notti dei Musei saranno due con una doppia serata di eventi in due sabati consecutivi (sabato 16 maggio e sabato 23 maggio). Due notti aperte a tutti gli appassionati di arte, storia, musica e astronomia e solidarietà. Entrambe le serate infatti hanno in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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