Una notte tra arte e cielo | torna la Notte dei Musei alla Galleria Alberoni

La Galleria Alberoni ospiterà quest'anno due serate della Notte dei Musei, programmate rispettivamente per il 16 e il 23 maggio. Le iniziative si svolgeranno in due sabati consecutivi e prevedono un calendario di eventi dedicati all'arte e alla cultura. La manifestazione coinvolge visitatori di diverse età, offrendo l’opportunità di esplorare le esposizioni e partecipare a attività serali all’interno della galleria.

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