Una cravatta una gonna bianca un piccolo tatuaggio | le storie dei corpi senza nome trovati Friuli

Il 18 settembre 1968 è stato rinvenuto alle Cascate di Stanghe, nel comune di Racines in provincia di Bolzano, il corpo di un uomo. Non sono stati trovati documenti né altri indizi che possano identificarlo. Sul suo corpo sono stati notati una cravatta, una gonna bianca e un piccolo tatuaggio. Le autorità stanno indagando per determinare le cause del decesso e verificare eventuali collegamenti con altre persone desaparecidas.

Il 18 settembre del 1968 è stato trovato alle Cascate di Stanghe, nel comune di Racines in provincia di Bolzano, il cadavere di un uomo. Una persona tra i 40 e i 50 anni, di circa 1 metro e 75, quasi completamente calvo a eccezione di un piccolo ciuffo di capelli. Questo è il corpo senza nome più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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