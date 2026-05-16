Trovati senza vita i corpi dei due giovani escursionisti dispersi
Le ricerche dei due giovani escursionisti scomparsi venerdì 15 maggio si sono concluse con il ritrovamento dei loro corpi senza vita. Gli operatori hanno individuato i corpi sul fondo di un canalone, grazie a un'elicottero della Protezione civile. Uno dei due è nato nel 2003. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente ma non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dei due giovani. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia.
Purtroppo sono terminate le ricerche iniziate ieri, venerdì 15 maggio, dei due escursionisti di cui non si avevano notizie da giorni: i corpi senza vita dei due giovani (uno dei due è classe 2003) sono stati avvistati dall'elicottero della Protezione civile, sul fondo di un canalone sulla cresta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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