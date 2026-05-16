Trovati senza vita i corpi dei due giovani escursionisti dispersi

Le ricerche dei due giovani escursionisti scomparsi venerdì 15 maggio si sono concluse con il ritrovamento dei loro corpi senza vita. Gli operatori hanno individuato i corpi sul fondo di un canalone, grazie a un'elicottero della Protezione civile. Uno dei due è nato nel 2003. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente ma non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dei due giovani. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia.

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