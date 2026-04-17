Fulminacci a Milano è una mosca bianca elegante | nessun ospite al concerto giacca e cravatta grafiche minimal Anni 90 tanta musica suonata e l’amore per le premure le seccature la parola schiscetta e le fatture

A Milano, Fulminacci ha portato sul palco un concerto sobrio e raffinato, senza ospiti e con un look formale, indossando giacca e cravatta. Le grafiche sullo schermo richiamavano gli Anni 90, mentre la scaletta includeva molte canzoni e temi legati alle piccole abitudini quotidiane come le premure, le seccature, la parola schiscetta e le fatture. La sua esibizione ha mostrato un approccio diverso rispetto alla scena musicale italiana, con un’attenzione particolare alla semplicità e all’eleganza.

Fulminacci ha dimostrato di essere una mosca bianca nella musica italiana, ma di quelle eleganti in giacca e cravatta. Il cantautore ha tenuto il suo primo concerto all’Unipol Forum di Milano il 15 aprile – è il tour di debutto nei palazzetti se si escludono le due serate evento due anni fa a Roma – mentre il 18 aprile concluderà il giro al Nelson Mandela Forum di Firenze. Ottima la prima verrebbe da dire. Chitarra in mano, la band ( Claudio Bruno Chitarra -Giuseppe Panico Tromba -Lorenzo Lupi Batteria -Riccardo Nebbiosi Sassofono -Riccardo Roia Tastiera -Roberto Sanguigni Basso ) in completo nero, palco essenziale, wall a riprodurre le grafiche Anni 90 senza fronzoli, luci efficaci ma non eccessive.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fulminacci a Milano è una mosca bianca elegante: nessun ospite al concerto, giacca e cravatta, grafiche minimal Anni 90, tanta musica suonata e l’amore per “le premure, le seccature, la parola schiscetta e le fatture” Notizie correlate Fulminacci oltre la stupida sfortuna: "Il mio concerto in giacca e cravatta pensando al rock degli anni ’70"È un Fulminacci in giacca e cravatta quello che sale domani sera sul palco del Forum per il primo “palazzaccio” in terra lombarda della sua carriera. Leggi anche: Fulminacci tra le macerie del pop, a Sanremo con un'elegante ironia. "Spero di arrivare quinto" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fulminata anche Milano! Il Palazzacci Tour di Fulminacci arriva al Forum; Fulminacci: la scaletta del concerto di Milano e di Firenze. Tutte le date del tour; Fulminacci a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago; Fulminacci, la possibile scaletta del concerto 2026 di Milano. Cosa fare a Milano oggi 15 aprile: Fulminacci al Forum e Bambole di Pezza al FabriqueQuesta sera al Forum arriva in concerto Fulminacci per il suo primo tour nei palasport, mentre al Fabrique si esibiscono le Bambole di Pezza. Al teatro Studio Melato va in scena Lucia camminava da so ... milano.repubblica.it Fulminacci a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di AssagoLeggi su Sky TG24 l'articolo Fulminacci a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago ... tg24.sky.it Fulminacci e quella "Stupida Sfortuna" che ci fa innamorare ogni volta! #news #RDSGrandisuccessi #Fulminacci #StupidaSfortuna (: @numeroverde13 ) facebook Che talento enorme, che artista super Fulminacci x.com