Una camicia azzurra un paio di occhiali da sole e nessun documento | le storie dei corpi senza nome trovati a Trieste

Da triesteprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 18 settembre 1968, un uomo è stato trovato senza vita alle Cascate di Stanghe, nel comune di Racines, in provincia di Bolzano. Sul suo corpo è stata rinvenuta una camicia azzurra e un paio di occhiali da sole, ma non sono stati trovati documenti. Le sue generalità rimangono sconosciute. Le autorità hanno avviato indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del decesso.

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Il 18 settembre del 1968 è stato trovato alle Cascate di Stanghe, nel comune di Racines in provincia di Bolzano, il cadavere di un uomo. Una persona tra i 40 e i 50 anni, di circa 1 metro e 75, quasi completamente calvo a eccezione di un piccolo ciuffo di capelli. Questo è il corpo senza nome più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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