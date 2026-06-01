Una camicia azzurra un paio di occhiali da sole e nessun documento | le storie dei corpi senza nome trovati a Trieste

Notizia in breve

Il 18 settembre 1968, un uomo è stato trovato senza vita alle Cascate di Stanghe, nel comune di Racines, in provincia di Bolzano. Sul suo corpo è stata rinvenuta una camicia azzurra e un paio di occhiali da sole, ma non sono stati trovati documenti. Le sue generalità rimangono sconosciute. Le autorità hanno avviato indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del decesso.