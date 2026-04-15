Un grande omaggio al meraviglioso mondo di Oz aspetta nel prossimo numero di Topolino

Il prossimo numero di Topolino presenterà un ampio omaggio al mondo di Oz, con contenuti ispirati sia alle opere letterarie che ai film e musical famosi. Tra le pagine ci saranno riferimenti alle versioni originali della storia, incluso il film del 1939 con Judy Garland, e al musical Wicked. La rivista si rivolge a chi apprezza le storie classiche e i loro adattamenti più recenti.

Se amate il classico letteraio, oppure il classico cinematografico del 1939 con Judy Garland o il celebre musical Wicked, il prossimo numero di Topolino farà al caso vostro. Il viaggio oltre l’arcobaleno ha inizio sul numero 3673 del settimanale Topolino – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 aprile – con il primo episodio di una nuova, straordinaria avventura ambientata nel meraviglioso mondo di Oz, Il meraviglioso mago di Oz. Un racconto ricco di meraviglia, emozione e colpi di scena, scritto da Francesco Artibani e disegnato da Paolo Mottura, autore anche della splendida e coloratissima cover del numero che per l’occasione guida i lettori lungo la celebre Strada di Mattoni Gialli.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un grande omaggio al meraviglioso mondo di Oz aspetta nel prossimo numero di Topolino Topolino 3673 porta i lettori nel Meraviglioso Mondo di OzSu Topolino 3673 debutta la nuova saga in tre parti ispirata al Mago di Oz, firmata da Artibani e Mottura. Zio Paperone alla ricerca di Atlantide nel nuovo numero di TopolinoIn arrivo in tutte le edicole e fumetterie, il prossimo 21 Gennaio, il nuovissimo numero 3661 di Topolino, con all’interno una epica avventura con...