Un grande omaggio al meraviglioso mondo di Oz aspetta nel prossimo numero di Topolino

Da screenworld.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo numero di Topolino presenterà un ampio omaggio al mondo di Oz, con contenuti ispirati sia alle opere letterarie che ai film e musical famosi. Tra le pagine ci saranno riferimenti alle versioni originali della storia, incluso il film del 1939 con Judy Garland, e al musical Wicked. La rivista si rivolge a chi apprezza le storie classiche e i loro adattamenti più recenti.

Se amate il classico letteraio, oppure il classico cinematografico del 1939 con Judy Garland o il celebre musical Wicked, il prossimo numero di Topolino farà al caso vostro. Il viaggio oltre l’arcobaleno ha inizio sul numero 3673 del settimanale Topolino – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 aprile – con il primo episodio di una nuova, straordinaria avventura ambientata nel meraviglioso mondo di Oz, Il meraviglioso mago di Oz. Un racconto ricco di meraviglia, emozione e colpi di scena, scritto da Francesco Artibani e disegnato da Paolo Mottura, autore anche della splendida e coloratissima cover del numero che per l’occasione guida i lettori lungo la celebre Strada di Mattoni Gialli.🔗 Leggi su Screenworld.it

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Topolino 3673 porta i lettori nel Meraviglioso Mondo di OzSu Topolino 3673 debutta la nuova saga in tre parti ispirata al Mago di Oz, firmata da Artibani e Mottura.

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