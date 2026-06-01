Un secolo di amore e saggezza nel cuore di Cusano Mutri | nonna Maria Immacolata compie 100 anni

Notizia in breve

Una donna ha compiuto 100 anni a Cusano Mutri. La comunità ha celebrato il suo anniversario, riconoscendo il suo ruolo come figura di riferimento locale. La festeggiata, chiamata Maria Immacolata Tammaro, è stata descritta come un pilastro e portatrice di valori tradizionali. La cerimonia ha coinvolto familiari e vicini, che hanno espresso affetto e rispetto per il lungo percorso di vita della centenaria.