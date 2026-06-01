Un secolo di amore e saggezza nel cuore di Cusano Mutri | nonna Maria Immacolata compie 100 anni
Una donna ha compiuto 100 anni a Cusano Mutri. La comunità ha celebrato il suo anniversario, riconoscendo il suo ruolo come figura di riferimento locale. La festeggiata, chiamata Maria Immacolata Tammaro, è stata descritta come un pilastro e portatrice di valori tradizionali. La cerimonia ha coinvolto familiari e vicini, che hanno espresso affetto e rispetto per il lungo percorso di vita della centenaria.
Tempo di lettura: 2 minuti La comunità in festa per i 100 anni di Maria Immacolata Tammaro “Un pilastro d’altri tempi, fiera di portare il tuo nome”. Ci sono traguardi che superano il semplice scorrere del tempo e si trasformano in un patrimonio collettivo, scrigni di memoria capacità di arricchire l’anima di un’intera comunità. Oggi primo giugno 2026, il suggestivo borgo di Cusano Mutri si veste a festa per celebrare un avvenimento straordinario e carico di emozioni, la signora Maria Immacolata Tammaro taglia il traguardo secolare del cento anni di vita. Nata nel lontano 1926 in una terra ricca di tradizioni, sacrifici e valori autentici, la signora Maria Immacolata ha attraversato un secolo intero di storia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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