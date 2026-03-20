Un profumo ispirato all’iconica caramella Rossana che compie 100 anni | ecco un amore di ‘Caraml’

Un nuovo profumo chiamato ‘Caraml’ è stato lanciato in occasione del centenario della caramella Rossana. La fragranza si ispira alla dolcezza e all’aroma della nota confettura, riprendendo i colori e le sensazioni associate alla storica caramella. L’azienda produttrice ha presentato il prodotto oggi a Pesaro, in un evento dedicato ai fan del marchio e agli appassionati di profumi.

Pesaro, 20 marzo 2026 – È il gusto più inconfondibile che ci sia, tutti l'abbiamo amata e ancora fa innamorare di sé tantissime persone. Stiamo parlando dell'ormai famosa – nonché simbolo di qualità dolciaria italiana – Rossana, la caramella con l'incarto rosso e la scritta dorata, con quel sapore di mandorle e nocciole. Ebbene, questa ‘chicca’ che le nonne davano ai nipotini quest'anno compie cent'anni: un secolo in cui nulla è cambiato, data già la sua perfezione. E proprio questa resilienza, questa perfezione, che un barbiere e profumiere di Pesaro ha voluto omaggiare. Com’è nato il profumo ‘Caraml’ Il profumo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un profumo ispirato all’iconica caramella Rossana, che compie 100 anni: ecco un amore di ‘Caraml’ Articoli correlati Caragol, che cosa ha ispirato l’iconica borsa di Antonio MarrasCalato il sipario sulla Milano Fashion Week, quello che rimane della settimana della moda è sicuramente la poesia elegante di Antonio Marras,... Caprice, compie 50 anni l'iconica discoteca di San Martino al Cimino?Le luci si riaccendono sulla pista di San Martino al Cimino per un traguardo storico.