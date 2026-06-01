Un rondone ha trascorso 19 mesi in volo senza mai posarsi | la storia dell'uccello che ha scelto di appartenere al cielo

Notizia in breve

Un giovane rondone comune ha trascorso 19 mesi in volo continuo senza mai posarsi, secondo uno studio che ne ha verificato il comportamento. Durante questo periodo, l’uccello ha mantenuto il volo costante, senza atterrare o riposare su superfici terrestri. La ricerca ha analizzato le capacità di questi uccelli, notando che il rondone ha evitato ogni sosta durante tutto il periodo. La durata del volo è stata documentata tramite dispositivi di tracciamento impiantati sull’animale.