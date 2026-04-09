L'Italia che va ai Mondiali 2026 | Collina ha scelto l'arbitro Mariani e Di Bello come addetto al VAR

La FIFA ha annunciato ufficialmente i nomi degli arbitri assegnati ai Mondiali 2026, con due italiani tra i selezionati. Mariani e Di Bello sono stati scelti come direttori di gara principali, mentre Bindoni e Tegoni saranno gli assistenti. L’Italia sarà così rappresentata da quattro ufficiali di gara durante la competizione, che si svolgerà nel 2026.

La FIFA ufficializza i direttori di gara per la Coppa del Mondo 2026: l’Italia sarà rappresentata da Mariani, Di Bello e gli assistenti Bindoni e Tegoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al VarLa Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa.

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Ufficializzati gli arbitri dei Mondiali 2026: Italia rappresentata da #Mariani, #DiBello sarà addetto al VAR, presenti anche i guardalinee Bindoni e Tegoni x.com