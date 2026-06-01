Un rogo devastante Il capannone della Green4 è interamente collassato
Un incendio ha provocato il collasso totale di un capannone industriale. Le squadre dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenute con mezzi e personale, lavorando per domare le fiamme e contenere i danni. L’incendio ha interessato un’area vasta, senza segnalare feriti o persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata messa sotto controllo e l’intervento prosegue per la messa in sicurezza dell’area.
Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca, supportate da mezzi e uomini del Corpo dello Stato provenienti anche da Viareggio, Massa e Pistoia, anche ieri sono state impegnate nelle opere di spegnimento dell’imponente rogo che da sabato pomeriggio ha interessato un capannone dell’azienda “Green4“ di Piano di Gioviano, al confine tra il comune di Borgo Mozzano e di Coreglia. Un lavoro enorme iniziato intorno alle 14 di sabato e proseguito per tutta la notte di ieri, senza sosta e senza risparmiare le forze: solo in nottata i vigili del fuoco hanno caricato 6000 litri d’acqua ogni 12 minuti circa, per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, provocando danni seri anche all’ambiente, oltre che alla struttura aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Altamura, rogo nel capannone: l’effetto cappa blocca i soccorsiNel pomeriggio di venerdì 17 aprile, un incendio di grandi proporzioni ha interessato un capannone commerciale nella zona industriale di Altamura.
Piossasco, rogo nel capannone: fiamme divorano i mezzi pesantiIeri sera a Piossasco un incendio ha coinvolto un capannone nella zona Abate, provocando la distruzione di mezzi pesanti e materiali all’interno.
Argomenti più discussi: Un rogo devastante. Il capannone della Green4 è interamente collassato; Azienda in fiamme, maxi incendio a Borgo a Mozzano.
Terribile incendio in una azienda di Pian di Gioviano PIAN DI GIOVIANO - Un incendio improvviso e devastante che ha generato una colonna di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza. E’ il rogo scoppiato a Piano di Gioviano, nel comune di Borgo a M facebook
Azienda in fiamme, maxi incendio a Borgo a MozzanoIl rogo divampato da un deposito di carta della storica azienda Green4 che si occupa di riciclo della carta di qualità a Piano di Gioviano nel comune di Borgo a Mozzano. Colonna di fumo visibile a ... noitv.it
Terribile incendio in una azienda di Pian di GiovianoPIAN DI GIOVIANO - Un incendio improvviso e devastante che ha generato una colonna di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza. E’ il rogo ... giornaledibarga.it