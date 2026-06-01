Un rogo devastante Il capannone della Green4 è interamente collassato

Notizia in breve

Un incendio ha provocato il collasso totale di un capannone industriale. Le squadre dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenute con mezzi e personale, lavorando per domare le fiamme e contenere i danni. L’incendio ha interessato un’area vasta, senza segnalare feriti o persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata messa sotto controllo e l’intervento prosegue per la messa in sicurezza dell’area.