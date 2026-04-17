Altamura rogo nel capannone | l’effetto cappa blocca i soccorsi

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, un incendio di grandi proporzioni ha interessato un capannone commerciale nella zona industriale di Altamura. La struttura, che si estende su oltre 600 metri quadrati, è stata coinvolta da un rogo che ha provocato difficoltà ai soccorritori a causa di un effetto cappa. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha travolto il pomeriggio di questo venerdì 17 aprile un ampio capannone commerciale situato nella zona industriale di Altamura, coinvolgendo una struttura di oltre 600 metri quadrati. Le fiamme, divampate all’interno di un edificio con un piano interrato, hanno costretto i soccorsi a un intervento massiccio e prolungato per gestire la pericolosità del rogo. Il segnale dell’emergenza è stato dato da un imponente pennacchio di fumo che si è levato verso il cielo, attivando immediatamente le procedure di intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono attualmente impiegate tre diverse squadre di pompieri, impegnate in una lotta contro il fuoco che si sta rivelando estremamente complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altamura, rogo nel capannone: l’effetto cappa blocca i soccorsi Notizie correlate Vasto incendio ad Altamura: fiamme in un capannone della zona industrialeUn vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile, nella zona industriale di Altamura. Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto...