Piossasco rogo nel capannone | fiamme divorano i mezzi pesanti

Ieri sera a Piossasco un incendio ha coinvolto un capannone nella zona Abate, provocando la distruzione di mezzi pesanti e materiali all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre i carabinieri di Moncalieri hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui danni specifici o su eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Incendio distrugge capannone e mezzi pesanti nella zona Abate di Piossasco ieri sera.. I carabinieri di Moncalieri indagano sulle cause del rogo per prevenire nuovi rischi.. Un violento rogo ha distrutto un capannone industriale in regione Abate a Piossasco nella serata di ieri, coinvolgendo diversi mezzi pesanti rimasti parcheggiati all’interno della struttura. Il disastro è scoppiato nel cuore della notte, trasformando il cielo sopra la zona industriale in una massa cupa di fumo nero. La colonna di fuliggine è stata così densa e imponente da essere scorgita dai residenti dei comuni limitrofi, che hanno subito segnalato l’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piossasco, rogo nel capannone: fiamme divorano i mezzi pesanti Notizie correlate Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal... Rogo nel mercato di Verona: 5 mezzi agricoli distrutti dalle fiammeUn violento incendio ha colpito il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Verona nella serata di ieri, intorno alle 22:00, distruggendo tre furgoni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio a Piossasco: a fuoco un capannone industriale con veicoli parcheggiati, colonna di fumo visibile da distante; Incendio a Piossasco, in fiamme un capannone industriale: densa colonna di fumo visibile a distanza; PIOSSASCO - Incendio in un capannone: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Incendio a Piossasco: a fuoco un capannone agricolo con veicoli parcheggiati, colonna di fumo visibile da distanteUn incendio è divampato nella serata di oggi, lunedì 27 aprile 2026, in regione Abate a Piossasco. Le fiamme sono scaturite all'interno di un capannone industriale dove, secondo le prime informazioni, ... torinotoday.it Maxi rogo nel capannone della plastica, le indagini: atto dolosoSi procede con l'ipotesi di un incendio doloso. Queste le conclusioni alle quali sono giunti i carabinieri, dopo l'incendio che giorni fa, a Sarno, ha devastato l'interno di un capannone. Scartata ... ilmattino.it UISP U16 FEMMINILE BZZ Piossasco Volley – VBC Leinì 3-2 Che partita… e che vittoria! Le ragazze del BZZ Piossasco Volley allenate da Guido Galetta e Giorgia Manina conquistano una vittoria pesantissima al termine di una vera battaglia durata facebook