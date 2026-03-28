Nel fine settimana tra il 28 e il 29 marzo, il Policlinico di Bari ha effettuato un totale di 367 prestazioni, tra visite, esami diagnostici e interventi chirurgici, nell'ambito del piano straordinario della Regione Puglia per ridurre le liste d’attesa. L'ospedale ha continuato a mettere in atto questa iniziativa, che prevede l'organizzazione di attività durante il weekend per aumentare l’offerta di prestazioni sanitarie.

In particolare sono programmate 329 prestazioni ambulatoriali, di cui 206 prime visite, fondamentali per favorire l’ingresso dei pazienti nei percorsi assistenziali. Tra le discipline coinvolte troviamo cardiologia pediatrica, otorinolaringoiatria, dermatologia, medicina interna, nefrologia, urologia e pneumologia. Programmate anche 123 prestazioni diagnostiche strumentali, tra ecografie, mammografie, esami audiometrici e Tac. Previsti anche 38 interventi programmati, in particolare nell’ambito della neurochirurgia, ginecologia, urologia e oculistica. In base al monitoraggio della Regione, sono circa 100mila le persone richiamate dalle Asl della Puglia tra il 2 febbraio e il 19 marzo nell'ambito del Piano di recupero delle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il Piano della Regione per abbattere le liste d'attesa: weekend intenso al Policlinico di Bari

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