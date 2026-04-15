Bari bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano | ricoverato in condizioni disperate al Policlinico

Un bambino di sei anni è stato ricoverato in condizioni critiche al Policlinico di Bari dopo essere precipitato dal sesto piano di una palazzina nel quartiere San Paolo. L’incidente si è verificato tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 15 aprile, mentre le cause dell’accaduto sono ancora in fase di verifica. La dinamica dell’evento è oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il bambino è ricoverato in condizioni disperate al Policlinico di Bari. I fatti, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 15 aprile in un palazzina del quartiere San Paolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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