Martedì sera torna l’appuntamento con la soap di Rai 3 che dal 1996 accompagna gli spettatori con le sue storie. Nelle anticipazioni del 19 maggio 2026, si segnala che Greta esercita pressione su Roberto, creando una situazione di tensione tra i personaggi principali. La puntata si concentra sulle dinamiche interne ai personaggi e sui loro rapporti, mantenendo vivo l’interesse del pubblico con nuovi sviluppi e confronti. La soap prosegue la sua lunga tradizione di narrazione quotidiana, coinvolgendo gli spettatori con trame sempre nuove.

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026. Nella puntata precedente del 18 maggio 2026. Lunedì 18 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Cristina, felice per il riavvicinamento di Leo, per compiacerlo farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella persiste la freddezza, mentre la complicità tra lei e Vanni cresce sempre di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio 2026: Greta fa pressioni su Roberto

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