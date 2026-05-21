Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 1 al 5 giugno, promettono una settimana intensa e ricca di emozioni. Tra crisi familiari, ritorni inattesi e tensioni crescenti, la soap napoletana continua a intrecciare le vite dei suoi protagonisti con storie che toccano corde profonde. Al centro delle trame ci saranno Cristina, alle prese con un momento difficile, Marina, sempre più inquieta per il passato di Stefano, e Guido, pronto a perdere la pazienza con Cotugno. Ma cosa accadrà davvero? Chi riuscirà a ritrovare equilibrio e chi invece finirà travolto dalle proprie scelte? Scopriamolo insieme. La settimana si aprirà con un episodio che segnerà profondamente la giovane Cristina, vittima di un forte attacco di panico durante un’interrogazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: Cristina in crisi e Alberto in cerca di Anna

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