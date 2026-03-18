Mercoledì 18 marzo 2026 va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Nei prossimi episodi, Ferri si trova inaspettatamente sconcertato da Greta, mentre Ida e Diego si trovano ai ferri corti. Sono molti gli spettatori interessati a scoprire quali sviluppi porterà questa puntata e cosa accadrà ai personaggi principali nel corso della serata.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Greta continuerà ad essere contraria al fatto di far tornare Cristina a casa con lei, atteggiamento che stupirà negativamente Roberto Ferri. Spoiler Un posto al sole 18 marzo 2026: aumenta la tensione tra Diego e Ida, la verità su Maurizio viene a galla? La situazione tra Ornella e Raffaele non si è ancora risolta e dovranno affrontare anche i problemi di coppia nati tra Diego e Ida. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?

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Aggiornamenti e notizie su Un Posto al Sole spoiler 18 marzo 2026...

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