Un Posto al Sole spoiler 18 marzo 2026 | Ferri sconcertato da Greta Ida e Diego ai ferri corti?
Mercoledì 18 marzo 2026 va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Nei prossimi episodi, Ferri si trova inaspettatamente sconcertato da Greta, mentre Ida e Diego si trovano ai ferri corti. Sono molti gli spettatori interessati a scoprire quali sviluppi porterà questa puntata e cosa accadrà ai personaggi principali nel corso della serata.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Greta continuerà ad essere contraria al fatto di far tornare Cristina a casa con lei, atteggiamento che stupirà negativamente Roberto Ferri. Spoiler Un posto al sole 18 marzo 2026: aumenta la tensione tra Diego e Ida, la verità su Maurizio viene a galla? La situazione tra Ornella e Raffaele non si è ancora risolta e dovranno affrontare anche i problemi di coppia nati tra Diego e Ida. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Aggiornamenti e notizie su Un Posto al Sole spoiler 18 marzo 2026...
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