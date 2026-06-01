Casentino, arrestato pusher con cocaina e sostanze dopanti. Gli investigatori: «Preparava le Olimpiadi del fai-da-te» Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Il sindaco uscente Alessandro Ghinelli inaugura il cantiere del nuovo stadio con un colpo di piccone alla gradinata della Maratona. Quando una scheggia di cemento si stacca, la battuta è immediata: “Un pezzetto se n’è andato”. E qualcuno, tra i presenti, non ha pensato soltanto al cemento. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Casentino, arrestato pusher con cocaina e sostanze dopanti. Gli investigatori: «Preparava le Olimpiadi del fai-da-te» Cronache locali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Un pezzetto se n’è andato”: il primo colpo di piccone di Ghinelli alla vecchia Maratona

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