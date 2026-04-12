Storica impresa di Yeman Crippa | è il primo italiano a trionfare alla maratona di Parigi

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi, diventando il primo atleta italiano a conquistare questa gara. La corsa si è svolta con quasi 60mila persone al via, rendendola una delle più grandi al mondo. La vittoria rappresenta un risultato storico per l’atleta, che ha tagliato il traguardo in un tempo che ha sorpreso molti. La manifestazione si è svolta su un percorso cittadino tra i più noti e frequentati.

Yeman Crippa è il primo italiano a conquistare la maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. Sul percorso che nel 2024 ha accolto la gara olimpica, Crippa ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h05:18, il suo personale e il secondo crono italiano di sempre. Finiscono dietro di lui i favoriti atleti africani, l'etiope Bayelign Teshager (2h05'23), il keniano Sila Kiptoo (2h05'28), e il campione di Gibuti Mohamed Ismail (2h05'38). Erano 24 anni che un atleta europeo non si imponeva in questa gara (l'ultimo il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002). "La mia carriera da maratoneta inizia ora - esulta il 29enne - finalmente ho trovato la strada giusta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Storica impresa di Yeman Crippa: è il primo italiano a trionfare alla maratona di Parigi Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirciYeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato... Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman CrippaImpresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi , una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il...