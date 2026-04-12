Atletica trionfo di Crippa alla maratona di Parigi | primo posto e record personale

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi, stabilendo il suo record personale. La gara si è svolta il 12 aprile 2026 e ha visto il 30enne italiano tagliare il traguardo in prima posizione. Questa vittoria rappresenta il suo miglior risultato sulla distanza e segna un momento importante nella sua carriera. La competizione si è svolta lungo le strade della capitale francese, con Crippa che ha concluso la corsa in modo netto.

Parigi, 12 aprile 2026 – A trent’anni Yeman Crippa ha trovato il suo feeling definitivo con la maratona. A Parigi il trionfo del poliziotto classe 1996, di origini etiopi, con tanto di record personale: è per ora l'affermazione più importante della sua carriera. Può essere l’inizio del percorso verso le Olimpiadi 2028 a Los Angeles, dopo una vita nel mezzo fondo. Quarantadue chilometri sono tanti, i pensieri affollano la mente in due ore di gara, la fatica si sente, va gestita, controllata, e non è per tutti cimentarsi in una disciplina così. Crippa ha deciso di farlo da anni e oggi a Parigi ha conquistato la sua vittoria più significativa, con una progressione finale irresistibile e su un percorso duro, non costruito per ottenere tempi record ma per generare spettacolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, trionfo di Crippa alla maratona di Parigi: primo posto e record personale Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e... Leggi anche: Maratona di Parigi, missione Crippa sulla Senna