Un parco al posto dell' ex Decoindustria | lavori ultimati a tempi record

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’area dell’ex Decoindustria a Cascina è stata trasformata in un parco, con lavori completati in tempi rapidi grazie a un finanziamento del PNRR. La riqualificazione permette ora l’uso dell’area per passeggiate, picnic e feste, offrendo uno spazio pubblico accessibile e sicuro. La zona è stata rinnovata completamente, eliminando le strutture precedenti e creando un’area verde destinata alla comunità. La consegna dell’opera è stata ufficializzata dopo il termine delle lavorazioni.

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Con l’ultimo investimento che il Comune di Cascina è riuscito ad avere con il PNRR, viene restituita alla città l’area dell’ex-Decoindustria: un parco che potrà esser vissuto in piena sicurezza per passeggiate, pic-nic e feste. Un investimento di 3 milioni e 950mila euro che in tempi record è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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