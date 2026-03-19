Ponte Nure sulla Via Emilia riaperto al traffico lavori ultimati da Anas in sei mesi – Il video

Dopo sei mesi di lavori, Anas ha riaperto al traffico il ponte sul fiume Nure lungo la strada statale 9 “Via Emilia” nel territorio di Pontenure, in provincia di Piacenza. La riapertura è stata resa possibile al termine delle operazioni di completamento dei lavori che hanno interessato la struttura. Il ponte si trova al km 254 e ora è di nuovo accessibile a tutti gli utenti della strada.

(Agenzia Vista) Piacenza, 19 marzo 2026 Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico il Ponte sul fiume Nure lungo la strada statale 9 “Via Emilia”, al km 254, nel territorio di Pontenure, in provincia di Piacenza. Presenti alla riapertura, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro per gli affari europei, Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, l’Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il Commissario prefettizio del Comune di Pontenure, Attilio Ubaldi, e il Responsabile Anas Emilia-Romagna Massimiliano Campanella. 🔗 Leggi su Open.online

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Anche il ministro Salvini alla riapertura del ponte sul Nure - facebook.com facebook

Cerimonia di riapertura del ponte sul Nure ift.tt/UDO921u #evento #takethedate x.com