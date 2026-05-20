Sesto torna Un palco in biblioteca con teatro concerti e spettacoli per bambini

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze, 20 maggio 2026 - Il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli, il ricordo del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti, tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”. E poi, concerti, danza, la Notte Bianca, spettacoli e laboratori per bambini ispirati al mondo della letteratura. Temi e protagonisti di “ Un palco in biblioteca ”, la rassegna che la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino propone a giugno e luglio nei suoi spazi dell’ex Manifattura Ginori. Come nelle precedenti edizioni, tutto, o quasi, è a ingresso libero, per le serate a pagamento si spendono al massimo 1012 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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