Un studio sul possibile nuovo ospedale in Adda Martesana sarà consegnato entro uno o due mesi, secondo quanto annunciato. I sindaci e i consiglieri regionali hanno sottolineato l’importanza di un nuovo presidio sanitario nella zona, che si sta promuovendo anche attraverso campagne territoriali. Lo studio è stato commissionato al Politecnico e rappresenta un passo importante per valutare l’eventuale realizzazione della struttura. La discussione pubblica sulla questione continua sui territori.

Sanità in Adda Martesana e ipotesi nuovo ospedale, in arrivo - "un mese, massimo due" - lo studio commissionato al Politecnico, intanto prosegue la campagna sui territori. L’altra sera l’incontro promosso a Gorgonzola, per l’8 giugno già in calendario un nuovo appuntamento a Cassano d’Adda: al centro, così come fu a Basiano qualche settimana fa, la situazione ospedaliera d’area, la carenza dei servizi negli ospedali “storici“, la migrazione dei pazienti e naturalmente l’ipotesi del nuovo ospedale di primo livello da 350 posti, da realizzarsi ex novo nel ‘triangolo’ fra Melzo, Gorgonzola e Gessate: "La zona non può più farne a meno". Al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un nuovo ospedale in Martesana. Sindaci e consiglieri regionali uniti: "La zona non può più farne a meno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Busto - Grande Ospedale Malpensa, Tecnologico e green

Notizie e thread social correlati

Cosa ha fatto Chiesa per meritare la Nazionale e perché Gattuso non può farne a menoL’attaccante è stato convocato per la nazionale dopo aver rifiutato altre chiamate e aver disputato poche partite con il Liverpool, con un minutaggio...

Gas russo, perché Unione Europea non può farne a menoIl gas russo rimane una risorsa fondamentale per molti paesi dell’Unione Europea, che dipendono in larga misura dalle forniture provenienti...

Temi più discussi: Un nuovo ospedale in Martesana. Sindaci e consiglieri regionali uniti: La zona non può più farne a meno; L’incontro sulla sanità in Adda Martesana: meno privato e un nuovo ospedale pubblico; Accordo tra Asst e Università di Milano per un progetto di Intelligenza artificiale in ospedale; No alla privatizzazione della sanità territoriale, convegno del Tavolo Melegnano e Martesana in salute.

Un nuovo ospedale in Martesana. Sindaci e consiglieri regionali uniti: La zona non può più farne a menoGorgonzola, nuovo appuntamento della ’campagna’ per realizzare un nosocomio di primo livello da 350 posti. La denuncia: pazienti costretti a migrare verso strutture di altri territori e tempi di attes ... msn.com

Un nuovo ospedale in Martesana?: Melzo si candidi, ospitiamolo quiEventuale nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si candidi Melzo ad ospitarlo, mozione pronta ad approdare in consiglio comunale. È stata presentata dal Partito democratico, ma già ... ilgiorno.it