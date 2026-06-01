Un nuovo ospedale in Martesana Sindaci e consiglieri regionali uniti | La zona non può più farne a meno

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un studio sul possibile nuovo ospedale in Adda Martesana sarà consegnato entro uno o due mesi, secondo quanto annunciato. I sindaci e i consiglieri regionali hanno sottolineato l’importanza di un nuovo presidio sanitario nella zona, che si sta promuovendo anche attraverso campagne territoriali. Lo studio è stato commissionato al Politecnico e rappresenta un passo importante per valutare l’eventuale realizzazione della struttura. La discussione pubblica sulla questione continua sui territori.

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Sanità in Adda Martesana e ipotesi nuovo ospedale, in arrivo - "un mese, massimo due" - lo studio commissionato al Politecnico, intanto prosegue la campagna sui territori. L’altra sera l’incontro promosso a Gorgonzola, per l’8 giugno già in calendario un nuovo appuntamento a Cassano d’Adda: al centro, così come fu a Basiano qualche settimana fa, la situazione ospedaliera d’area, la carenza dei servizi negli ospedali “storici“, la migrazione dei pazienti e naturalmente l’ipotesi del nuovo ospedale di primo livello da 350 posti, da realizzarsi ex novo nel ‘triangolo’ fra Melzo, Gorgonzola e Gessate: "La zona non può più farne a meno". Al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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