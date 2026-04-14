Il gas russo rimane una risorsa fondamentale per molti paesi dell’Unione Europea, che dipendono in larga misura dalle forniture provenienti dall’estero. Le tensioni politiche tra le parti e le sfide legate alla sicurezza energetica rendono questa dipendenza un tema di grande attualità. La discussione sulla possibilità di ridurre questa dipendenza coinvolge governi e cittadini, evidenziando l’importanza strategica delle forniture di gas russo.

Tra questioni di sicurezza energetica e crescenti tensioni politiche, il futuro del gas russo rappresenta un elemento di forte divisione tra i governi e le opinioni pubbliche Nonostante gli sforzi per ridurre ladipendenza dalgas russo, l’Unione Europea si trova ancora a fronteggiare una situazione dinotevole instabilità. Il piano che prevede unembargo totale sul gas naturale liquefatto russo entro il 2027rischia di generare undeficit stimato intorno ai 20 miliardi di metri cubi, difficile da compensare nel breve termine. Inoltre, le crescentitensioni internazionali, in particolare nellaregione del Golfo, peggiorano ulteriormente il contesto, evidenziando quanto ilpercorso di transizione energetica europeosia ancora lontano dall’essere completo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gas russo, perché Unione Europea non può farne a meno

L’Unione europea punta a rinunciare al gas russo. Putin risponde: «Non è meglio fermarsi ora?»L’Unione europea dal 2025 ha iniziato a ridurre le importazioni di gas dalla Russia ambendo a imporre un divieto generalizzato nel 2027.

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