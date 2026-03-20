Cosa ha fatto Chiesa per meritare la Nazionale e perché Gattuso non può farne a meno

L’attaccante è stato convocato per la nazionale dopo aver rifiutato altre chiamate e aver disputato poche partite con il Liverpool, con un minutaggio medio di circa venti minuti. La sua ultima presenza in azzurro risale alla sconfitta contro la Svizzera durante Euro 2024. Il tecnico ha deciso di reintegrarlo nella rosa senza considerare le sue recenti prestazioni di club.

L'ultima volta in Azzurro risale al naufragio con la Svizzera a Euro 2024. Il ct lo ha voluto nella sua Italia dopo i rifiuti recenti del calciatore e uno score con il Liverpool non esaltante (in media ha giocato una ventina di minuti). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Chiesa a Liverpool? Poco campo, tanto amore, tutti i ruoli. Perché Gattuso l'ha chiamato Arance rosse, cavoli, radicchio. Perché non farne a meno a gennaioGennaio è spesso vissuto come un mese di transizione: dopo le abbondanze delle feste, il corpo chiede semplicità, leggerezza e un... Aggiornamenti e notizie su Cosa ha fatto Chiesa per meritare la... Discussioni sull' argomento Dalla fede una presenza nel mondo: un contributo di don Giussani; Dalla navata alla cattedra: ciò che Marrone vede, io lo vivo; Di cosa non possiamo stare senza? Senza… Dio; Parrocchie, chiese e comunità: un convegno. Cosa serve sapere prima di sposarsi?Chi si è sposato in chiesa in Italia negli ultimi cinquant’anni ha quasi certamente fatto un corso prematrimoniale. Per chi vuole sposarsi con rito religioso cattolico, questo momento di preparazione ... ilpost.it Cosa faresti per realizzare il tuo sogno Valentina Mazzocca ha deciso di dedicare la sua vita alla cosa che ama di più: il canto. Non si tratta solo di note, ma di emozioni che si fondono, creando un'esperienza che tocca nel profondo. Saverio Caracciolo Foto - facebook.com facebook “Cosa può fare chi sta lontano dalla Palestina Fare pressione sui governi del mondo intero, chiedere sanzioni. In Palestina non c’è alcun cessate il fuoco, si continua a uccidere”. Motaz Malhees, protagonista di “The Voice of Hind Rajab”, ospite a “Splendida x.com