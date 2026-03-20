Cosa ha fatto Chiesa per meritare la Nazionale e perché Gattuso non può farne a meno

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante è stato convocato per la nazionale dopo aver rifiutato altre chiamate e aver disputato poche partite con il Liverpool, con un minutaggio medio di circa venti minuti. La sua ultima presenza in azzurro risale alla sconfitta contro la Svizzera durante Euro 2024. Il tecnico ha deciso di reintegrarlo nella rosa senza considerare le sue recenti prestazioni di club.

L'ultima volta in Azzurro risale al naufragio con la Svizzera a Euro 2024. Il ct lo ha voluto nella sua Italia dopo i rifiuti recenti del calciatore e uno score con il Liverpool non esaltante (in media ha giocato una ventina di minuti). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Chiesa a Liverpool? Poco campo, tanto amore, tutti i ruoli. Perché Gattuso l'ha chiamato

Arance rosse, cavoli, radicchio. Perché non farne a meno a gennaioGennaio è spesso vissuto come un mese di transizione: dopo le abbondanze delle feste, il corpo chiede semplicità, leggerezza e un...

Aggiornamenti e notizie su Cosa ha fatto Chiesa per meritare la...

Discussioni sull' argomento Dalla fede una presenza nel mondo: un contributo di don Giussani; Dalla navata alla cattedra: ciò che Marrone vede, io lo vivo; Di cosa non possiamo stare senza? Senza… Dio; Parrocchie, chiese e comunità: un convegno.

Cosa serve sapere prima di sposarsi?Chi si è sposato in chiesa in Italia negli ultimi cinquant’anni ha quasi certamente fatto un corso prematrimoniale. Per chi vuole sposarsi con rito religioso cattolico, questo momento di preparazione ... ilpost.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.