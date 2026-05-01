De Pascale | L’Emilia-Romagna combatte ogni giorno per un lavoro equamente retribuito

In occasione della Festa dei Lavoratori, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha condiviso un messaggio sui social media in cui sottolinea l’impegno quotidiano per garantire un lavoro equamente retribuito. Ha parlato di tutela dei diritti, sicurezza sul lavoro e delle prospettive future per le nuove generazioni, evidenziando l’importanza di questi aspetti nel contesto regionale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in forma ufficiale durante l’evento.

Per la festa dei lavoratori il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale affida ai social un messaggio dedicato al valore del lavoro, alla tutela dei diritti e alla necessità di garantire salari equi, sicurezza e prospettive per le nuove generazioni. “L’Emilia-Romagna è uno dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, il Vescovo alla Teb: “Il lavoro dignitoso, sicuro ed equamente retribuito è scuola di pace” Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. “Mai più Cpr”Bologna, 17 febbraio 2026 – "L'Emilia-Romagna si ribella, mai più Cpr", è il grido degli attivisti che ha interrotto oggi i lavori del consiglio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medicina generale. L’Emilia-Romagna frena sulla riforma Schillaci. Il presidente De Pascale: Così si rischia di mettere in crisi il sistema; L'allarme rientrato sui tagli ai luoghi della Resistenza, il presidente dell'Emilia-Romagna de Pascale: Il ministro Giuli ha salvato l'onore del governo; Foreste Casentinesi, l'Emilia Romagna deve avere un ruolo nella guida del Parco: de Pascale stoppa il Ministero; Riforma dei medici di base, Michele de Pascale: Così il ministro Schillaci va a sbattere. De Pascale: L’Emilia-Romagna combatte ogni giorno per un lavoro equamente retribuitoIl presidente della Regione: Siamo uno dei luoghi pulsanti del lavoro italiano. Basta precarietà, sotto retribuzione e insicurezza sul lavoro ... bolognatoday.it De Pascale, E-R luogo pulsante del lavoro che combatte per equa retribuzioneL'Emilia-Romagna è uno dei grandi luoghi pulsanti del lavoro italiano in termini di manifattura, di servizi, di lavoro privato e pubblico. (ANSA) ... ansa.it Stelle al merito del lavoro in Emilia-Romagna: ecco chi sono x.com Dall’Emilia Romagna Massimo e Nunzio Malivindi hanno raggiunto il Santuario del Ss Crocifisso Nero a Terranova Sappo Minulio. Un pellegrinaggio intrapreso anche per sostenere la prevenzione contro il tumore al seno promossa da Komen Italia: «Una gioi - facebook.com facebook