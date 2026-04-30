Sanità Marcello FdI | Cure anche ai senza dimora ora la Regione passi ai fatti

Un rappresentante di un partito di maggioranza ha chiesto alla Regione di mettere in atto misure concrete per offrire cure sanitarie anche alle persone senza dimora. Ha sottolineato che assicurare il diritto alla salute implica intervenire su chi si trova in situazioni di estrema vulnerabilità, evidenziando la necessità di passare dalle parole ai fatti. La richiesta mira a garantire assistenza sanitaria anche a chi vive in condizioni di grande fragilità.

“Garantire il diritto alla salute significa non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi vive in condizioni di estrema fragilità. Per questo è stato depositato un atto alla Giunta regionale per capire cosa stia facendo concretamente l’Emilia-Romagna per assicurare assistenza sanitaria alle.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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