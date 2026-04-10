Uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, guidato da un professore di una scuola di medicina, ha analizzato l’effetto dell’attività fisica sulla salute. I risultati indicano che dedicare solo 15 minuti alla settimana all’esercizio può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare otto diverse patologie. La ricerca si è concentrata su dati raccolti in vari paesi e ha evidenziato l’importanza di un’attività fisica regolare anche in brevi sessioni.

Un team internazionale di scienziati guidati dal professor Minxue Shen della Xiangya School of Public Health della Central South University di Hunan (Cina) ha scoperto che bastano pochi minuti al giorno di attività fisica ad alta intensità per ridurre significativamente la probabilità di sviluppare otto malattie: Patologie cardiovascolari. Diabete di tipo 2. Disturbi infiammatori immunomediati. Epatopatie. Malattie respiratorie croniche. Patologie renali croniche. Aritmie. Demenza.. Lo studio è stato pubblicato sull’ European Heart Journal. Un grande studio internazionale. Per esplorare la connessione tra l’attività fisica vigorosa e la minore incidenza di malattie croniche e invalidanti i ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 96mila partecipanti che per una settimana hanno indossato accelerometri da polso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 15 minuti di esercizio fisico a settimana può ridurre il rischio di otto malattie: lo studio

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