Snack e salute cardiovascolare attenzione ai cibi | lo studio dell’Insubria

Uno studio condotto dall’Università dell’Insubria evidenzia come gli alimenti ultra-processati, come snack confezionati, piatti pronti e bevande industriali ricche di conservanti e additivi, rappresentino una parte sempre più consistente della dieta quotidiana in Europa. Questi prodotti sono spesso preferiti per comodità e gusto, ma il loro consumo aumenta le preoccupazioni legate alla salute cardiovascolare.

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Como – Snack confezionati, piatti pronti, bevande industriali, prodotti ricchi di conservanti e additivi: gli alimenti ultra-processati occupano ormai una quota crescente della dieta quotidiana europea. Ma dietro la praticità e il consumo rapido si nasconde un possibile impatto rilevante sulla salute cardiovascolare. L’allarme. A lanciare un nuovo allarme è un documento di consenso pubblicato sull’European Heart Journal dalla Società Europea di Cardiologia, con il contributo di un gruppo di ricercatori italiani coordinato anche dall’Università dell’Insubria. L’obiettivo del lavoro scientifico non è soltanto fotografare il fenomeno, ma offrire ai cardiologi strumenti concreti per affrontarlo nella pratica clinica quotidiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Snack e salute cardiovascolare, attenzione ai cibi: lo studio dell’Insubria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attenzione ai virus nei cibi: il rischio invisibile che arriva dal mareUn virus che arriva dal mare fa temere per la salute degli occhi delle persone: attenzione ai gamberi. I cibi ultraprocessati riducono fertilità maschile e crescita degli embrioni: lo studio(Adnkronos) – Se si prova ad avere un figlio, meglio evitare patatine e bevande zuccherate.