Un meme può rilanciare una carriera

Da ilpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cantante svedese, nota per alcuni successi negli anni 2010, è tornata sotto i riflettori grazie a un meme diffuso sui social media. Dopo un periodo di minore visibilità, il meme ha contribuito a riaccendere l'interesse verso la sua musica e la sua immagine pubblica. La sua popolarità si è riaccesa a seguito della condivisione virale, portando a un aumento di ascolti e di attenzione mediatica. La cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

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Dopo un paio di grandi successi negli anni Dieci in molti si erano dimenticati di Zara Laon: poi è arrivato un delfino Capita spesso che un video virale, un trend o una breve coreografia su TikTok riescano a riportare improvvisamente al successo canzoni uscite anni, e in certi casi anche decenni prima: è successo con “Dreams” dei Fleetwood Mac, “Maps” degli Yeah Yeah Yeahs, e perfino con un vecchio lato B dei Pavement che è diventato il loro successo più grande sulle piattaforme. Nell’estate del 2024 è capitato anche a “Symphony”, un singolo del 2017 della band strumentale Clean Bandit con la cantante svedese Zara Laon. Il ritornello di “Symphony” è stato usato da milioni di utenti come sottofondo di un meme basato sul contrasto tra disegni iper colorati di delfini, fiori e arcobaleni e didascalie dal tono depresso, ansioso e nichilista. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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