L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria contro il Lecce, che si è conclusa con un risultato di 2-1, sottolineando di aver raggiunto 600 punti in carriera. Ha aggiunto che, nonostante questa soddisfazione, c’è sempre spazio per migliorare. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Dazn, poco dopo il match.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce Napoli-Lecce 2-1, Conte a Dazn. Conte arriva a 600 punti in carriera “Non sono uno che guarda tanto le statistiche o le va a leggere perché preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Però scoprire la media punti di 2.21 e stare comunque davanti a grandissimi allenatori non può fare altro che riempirmi di soddisfazione. Ad Maiora semper” Su Banda “Ero lì che mi stavo avvicinando per preparare la barriera e mi trovo sulla stessa linea, l’ho visto che si stava accasciando e quando ha messo le amni sul petto mi sono scaraventato in campo a gridare per i soccorsi perché abbiamo vissuto situazioni simili che non auguro a nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “600 punti in carriera sono una grande soddisfazione, ma si può sempre migliorare”

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