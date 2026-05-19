Un film presentato a Cannes può rappresentare un'occasione per riaccendere la carriera di un attore di Hollywood. Quando un attore americano incontra difficoltà nel mercato statunitense, tende a puntare su produzioni più contenute e di carattere artistico. Questi progetti vengono spesso scelti con l'intento di ottenere riconoscimenti e visibilità internazionale. La partecipazione a un film in un festival come quello di Cannes può aprire nuove possibilità e attirare l'attenzione di produttori e registi.

Chi fa fatica negli Stati Uniti spesso sceglie progetti più piccoli e autoriali confidando nella legittimazione che danno i grandi festival europei La sempre maggiore presenza di film non americani candidati nelle categorie principali dei premi Oscar ha cambiato la loro circolazione, la loro importanza e quindi il loro ruolo nel sistema hollywoodiano. Se anche in passato capitava che attori americani scegliessero ogni tanto di girare un film in Europa, adesso sempre di più il film d’autore europeo o asiatico è diventato una maniera, per chi ha una carriera problematica a Hollywood, di provare a rilanciarla. La condizione è che questo film non americano deve passare per un grande festival europeo, cioè o Cannes o Venezia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un film a Cannes è perfetto per rilanciare la carriera di un attore di Hollywood

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