Venerdì 29 maggio, nello studio di La Volta Buona, Caterina Balivo ha riunito Lino Banfi e gli attori interpretanti i personaggi di Un medico in famiglia, Maria, Ciccio e Annuccia. La registrazione ha ripercorso le scene più note della serie televisiva e ha visto la partecipazione di Banfi, che il 11 luglio compirà 90 anni. La reunion ha coinvolto i protagonisti storici del programma, con un focus sulla loro presenza televisiva nel corso degli anni.

Venerdì 29 maggio nello studio de La Volta Buona, Caterina Balivo ha orchestrato una reunion carica di nostalgia, con Lino Banfi, che l’11 luglio spegnerà 90 candeline, in compagnia dei suoi “ nipoti televisivi “. Nello specifico, nella trasmissione era presente Nonno Libero, l’uomo per cui una parola è troppo ma due sono poche, insieme a Milena Vukotic, la sua Enrica televisiva, con cui ha condiviso gioie, litigi, separazioni e riconciliazioni davanti a un pubblico che non ha mai smesso di amarli. Ma la sorpresa più grande è stata quando in studio sono arrivati anche gli altri membri storici del cast: Gabriele Cirilli, Margot Sikabonyi, Maria, e i giovani Marco Cadeddu ed Eleonora, i nipoti televisivi di nonno Libero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Un medico in famiglia, Maria, Ciccio e Annuccia tornano insieme: il video riporta indietro nel tempo

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A #lavoltabuona la reunion di #unmedicoinfamiglia con nonno Libero, nonna Enrica, Maria, Annuccia e Ciccio. La tv che ci piace. Grazie @caterinabalivo x.com

sono un cattolico da poco iniziato e sono ancora una prostituta, come posso fare con la confessione/parlare con il mio sacerdote? reddit

Un medico in famiglia, la famiglia Martini si ritrova in tv: la nuova vita di Maria e le trasformazioni incredibili di Annuccia e CiccioA La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo, è tornata per un pomeriggio la famiglia Martini di Un medico in famiglia. msn.com

Margot Sikabonyi, Maria di Un Medico in Famiglia, mamma per la terza volta: Benvenuto figlio mioMargot Sikabonyi mamma per la terza volta. L’attrice — nota per il ruolo di Maria Martini in Un medico in famiglia — aveva raccontato della gravidanza da Caterina Balivo durante la puntata de La ... ilmattino.it