Il 17 maggio a Scandiano si terrà un evento nel pomeriggio che celebra la storia locale, concentrandosi sul patrimonio legato alla parrocchia di Arceto. La manifestazione coinvolgerà la comunità e si svolgerà nel centro di Arceto, richiamando l’attenzione sulla memoria storica del territorio. L’iniziativa si inserisce in un calendario dedicato alla riscoperta delle radici e dei tesori nascosti del quartiere.

Scandiano (Reggio Emilia), 2 maggio 2026 – E’ in programma per domenica 17 maggio, nel pomeriggio, un evento che ricorda la storia locale, nel “tesoro nascosto” legato alla parrocchia di Arceto, a Scandiano. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 400 presenze, l'iniziativa si rinnova con un programma ancora più ambizioso, trasformando il centro storico in un museo vivente dove il passato non viene solo raccontato, ma letteralmente messo in scena. La vera novità di questa edizione è nella maestosa rievocazione storica: il borgo sarà animato da circa 50 figuranti in costume, pronti a far rivivere l’atmosfera delle epoche passate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano, il centro di Arceto torna indietro nel tempo

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