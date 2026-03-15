Una insegnante è stata uccisa con un cacciavite, portando la procura a riaprire vecchi fascicoli. Intanto, la fiction con protagonista I mma Tataranni ha riscosso un grande successo, con quasi 4 milioni di spettatori nel primo episodio. Questa sera, su Rai 1 alle 21, andrà in onda il secondo episodio della serie.

I mma Tataranni 5 è partita alla grande con quasi 4 milioni di telespettatori. Stasera su Rai 1 alle 21.30 è attesa la seconda puntata della quinta stagione dedicata al sostituto procuratore di Matera. Pietro e Imma vengono convocati per firmare le carte del divorzio, nel mentre viene trovato il corpo di un’insegnate privo di vita. Sembra che Antonietta sia stata uccisa con un cacciavite. Imma Tataranni 5: la clip X Leggi anche › Vanessa Scalera torna in “Imma Tataranni 5”: le anticipazioni della prima puntata di stasera La donna era amica di una certa Morgese, professoressa di Imma ai tempi del liceo. Era chiamata “la vipera”. Le due amiche si frequentavano e trascorrevano le giornate insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il caso di un'insegnate uccisa con un cacciavite riporta la pm indietro nel tempo

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