Durante il matrimonio in Toscana, gli sposi hanno scoperto che il loro nome era scritto in modo sbagliato sui documenti. Inoltre, alcuni invitati sono finiti in ospedale, e una donna incinta è caduta in piscina a causa di una buca nel terreno. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere a Pienza, ma diversi imprevisti hanno complicato la giornata. Dall’auto che non partiva all’assenza del catering per l’aperitivo, la giornata si è trasformata in un disastro.

È andato tutto per il peggio. Dall'Australia erano volati fino al Belpaese per sposarsi nelle campagne della Toscana. A Pienza, provincia di Siena: la città ideale del Rinascimento, l'ambientazione del Gladiatore nella scena dei campi elisi. E invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici, a seconda da che li si guardi da dentro o da fuori. Dai nomi degli sposi sbagliati alla torta che basta appena per una manciata di sposi. La vicenda finisce in tribunale con una società di Grosseto di wedding planner condannata: 19mila euro di risarcimento., Come spiega il Corriere Fiorentino, il libretto della... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Un matrimonio da incubo in Toscana: il nome degli sposi sbagliato, gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca

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