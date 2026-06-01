Un matrimonio da incubo in Toscana | il nome degli sposi sbagliato gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca
Durante il matrimonio in Toscana, gli sposi hanno scoperto che il loro nome era scritto in modo sbagliato sui documenti. Inoltre, alcuni invitati sono finiti in ospedale, e una donna incinta è caduta in piscina a causa di una buca nel terreno. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere a Pienza, ma diversi imprevisti hanno complicato la giornata. Dall’auto che non partiva all’assenza del catering per l’aperitivo, la giornata si è trasformata in un disastro.
È andato tutto per il peggio. Dall'Australia erano volati fino al Belpaese per sposarsi nelle campagne della Toscana. A Pienza, provincia di Siena: la città ideale del Rinascimento, l'ambientazione del Gladiatore nella scena dei campi elisi. E invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici, a seconda da che li si guardi da dentro o da fuori. Dai nomi degli sposi sbagliati alla torta che basta appena per una manciata di sposi. La vicenda finisce in tribunale con una società di Grosseto di wedding planner condannata: 19mila euro di risarcimento., Come spiega il Corriere Fiorentino, il libretto della... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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