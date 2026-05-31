Un matrimonio in Toscana si è concluso con una richiesta di risarcimento di 19 mila euro da parte di una coppia australiana. Durante l’evento, un’auto nuziale non funzionante è stata spinta a mano, uno sposo ha dovuto bere direttamente dalla bottiglia d’acqua, i fiori erano non freschi e un’ospite incinta è caduta in piscina a causa di una buca non segnalata.

Un’auto nuziale avviata a spinta, lo sposo costretto a bere l’acqua direttamente dalla bottiglia, fiori non freschi e un’ospite in gravidanza finita in piscina a causa di una buca non segnalata. È la sintesi fattuale del matrimonio vissuto in Toscana da una coppia australiana, che ha portato il Tribunale di Grosseto a condannare la società organizzatrice a un risarcimento di circa 19 mila euro. La vicenda è stata portata alla luce e riportata dal Corriere della Sera. L’organizzazione e il budget. Nell’estate del 2022, i due sposi australiani avevano scelto Monticchiello, borgo medievale nel comune di Pienza, in provincia di Siena, per celebrare le nozze e il successivo ricevimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’auto nuziale non andava, un’ospite incinta è finita in piscina per una buca e lo sposo costretto a bere dalla bottiglia”: il matrimonio in Toscana è un incubo, coppia australiana risarcita con 19 mila euro

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