Un lupo nella neve e il Cratere del Sirente | doppio riconoscimento per i parchi regionali al concorso Obiettivo Terra
L'Abruzzo conquista due importanti riconoscimenti alla XVII edizione di "Obiettivo Terra", il concorso fotografico nazionale promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi per valorizzare le aree protette italiane e promuovere il turismo sostenibile.Tra le fotografie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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