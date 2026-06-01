Un lupo nella neve e il Cratere del Sirente | doppio riconoscimento per i parchi regionali al concorso Obiettivo Terra

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Abruzzo conquista due importanti riconoscimenti alla XVII edizione di "Obiettivo Terra", il concorso fotografico nazionale promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi per valorizzare le aree protette italiane e promuovere il turismo sostenibile.Tra le fotografie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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