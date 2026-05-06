Arte e spiritualità nella terra del lupo Gubbio celebra ancora San Francesco

A Gubbio, la celebrazione di San Francesco continua con un nuovo progetto culturale che integra arte e spiritualità, mantenendo vivo il richiamo legato alla figura del santo e alla sua connessione con il lupo. La mostra dedicata a questa tematica, visitata da oltre 17.000 persone nei mesi scorsi, ha contribuito a rafforzare l’interesse per il legame tra storia, religione e cultura locale. La città promuove ulteriori iniziative per valorizzare questo patrimonio.

Dopo il forte richiamo registrato nei mesi scorsi con la mostra dedicata a Francesco e al lupo, capace di superare quota 17mila ingressi, la città torna a investire su un progetto culturale di ampio respiro. È stata presentata ieri mattina, nella chiesa di San Francesco della Pace, la nuova esposizione “Francesco a Gubbio. Arte e spiritualità nella terra del Lupo“, fulcro del programma pensato per l’ottavo centenario della morte del Santo. L’iniziativa si inserisce in un calendario più vasto promosso dal Comune con il Comitato Francesco a Gubbio, realtà operativa dall’estate 2025 e già protagonista di numerose iniziative. Il progetto...🔗 Leggi su Lanazione.it

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