Elenchi regionali 2026 per il ruolo precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorso

Per il 2026 sono previsti nuovi elenchi regionali per il ruolo, stabiliti dal DL 452025 e aggiornati dal DL PNRR 2026. Secondo le disposizioni, viene data priorità a chi si iscrive nella stessa regione in cui si svolge il concorso. Le procedure di aggiornamento e le modalità di convocazione sono state definite in dettaglio nelle ultime disposizioni normative. Le date di pubblicazione degli elenchi e le modalità di presentazione delle domande sono state comunicate alle autorità regionali.