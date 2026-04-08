Elenchi regionali 2026 per il ruolo precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorso
Per il 2026 sono previsti nuovi elenchi regionali per il ruolo, stabiliti dal DL 452025 e aggiornati dal DL PNRR 2026. Secondo le disposizioni, viene data priorità a chi si iscrive nella stessa regione in cui si svolge il concorso. Le procedure di aggiornamento e le modalità di convocazione sono state definite in dettaglio nelle ultime disposizioni normative. Le date di pubblicazione degli elenchi e le modalità di presentazione delle domande sono state comunicate alle autorità regionali.
Elenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025, con il DL PNRR 2026 prendono una conformazione più netta e giungeranno nelle prossime settimane ad essere definiti tramite un decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che provvederà anche a fissare i termini per la presentazione della domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo, in tanti casi utile solo se si sceglierà regione diversa da quella del concorso. Pillole di Question TimeNel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della...
Chi è già docente di ruolo non può inserirsi negli elenchi regionali per cambiare regione o classe di concorsoNel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli...
Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO); Elenchi regionali docenti idonei: Procedura, requisiti, struttura e Modalità presentazione domanda; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvato.
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvatoLa V Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito della conversione in legge del decreto PNRR, ha approvato un emendamento che allarga significativamente la platea di accesso agli Elenchi Regionali ... orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo 2026, ci si potrà inserire in una sola regione e senza conoscere i posti disponibiliNel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il ... orizzontescuola.it
Elenchi regionali: quasi certo lo slittamento dell'apertura delle domande, ecco perchè Leggi qui: https://www.scuolalink.it/elenchi-regionali-quasi-certo-lo-slittamento-dellapertura-delle-domande-ecco-perche - facebook.com facebook
Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo rappresentano una novità strutturale nel sistema di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 2026/27. x.com