Cristian Volpato cambia nazionale molla l'Italia e accetta l'Australia | così giocherà i Mondiali

Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, ha scelto di cambiare nazionalità e giocherà con l'Australia ai Mondiali. Ha rifiutato di proseguire con la nazionale italiana e ha accettato la convocazione dell'Australia. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. Volpato ha già iniziato ad allenarsi con il team australiano in vista della competizione.

L'attaccante del Sassuolo Cristian Volpato ha deciso di accettare la convocazione dell'Australia che si sta preparando ai Mondiali. Raggiungerà i suoi nuovi compagni a Los Angeles dopo aver deciso di abbandonare la pista Azzurra e aver avuto il benestare della FIGC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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