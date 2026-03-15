Napoli già definite tre operazioni per il mercato estivo | investimento da 70 milioni di euro?

Da dailynews24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha già pianificato tre operazioni di mercato per la prossima estate e si parla di un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro. La società sta lavorando per definire i dettagli di queste operazioni, mentre le trattative sono in corso. La sessione di mercato estiva si avvicina e le mosse sono state annunciate prima dell’apertura ufficiale.

Il mercato estivo della SSC Napoli inizia a prendere forma già prima dell’apertura ufficiale della sessione. Il club azzurro, infatti, ha già programmato alcune operazioni importanti che diventeranno definitive entro il 30 giugno 2026, con tre riscatti destinati a incidere in modo significativo sulla strategia della prossima stagione. Secondo quanto filtra dall’ambiente societario, il Napoli è pronto a investire complessivamente circa 70 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo tre calciatori: Rasmus Hojlund, Alisson Santos ed Eljif Elmas. Due delle operazioni sono già praticamente definite, come rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna, mentre per la terza il club proverà a ottenere condizioni economiche leggermente più favorevoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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