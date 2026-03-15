Napoli già definite tre operazioni per il mercato estivo | investimento da 70 milioni di euro?

Il Napoli ha già pianificato tre operazioni di mercato per la prossima estate e si parla di un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro. La società sta lavorando per definire i dettagli di queste operazioni, mentre le trattative sono in corso. La sessione di mercato estiva si avvicina e le mosse sono state annunciate prima dell’apertura ufficiale.

Il mercato estivo della SSC Napoli inizia a prendere forma già prima dell’apertura ufficiale della sessione. Il club azzurro, infatti, ha già programmato alcune operazioni importanti che diventeranno definitive entro il 30 giugno 2026, con tre riscatti destinati a incidere in modo significativo sulla strategia della prossima stagione. Secondo quanto filtra dall’ambiente societario, il Napoli è pronto a investire complessivamente circa 70 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo tre calciatori: Rasmus Hojlund, Alisson Santos ed Eljif Elmas. Due delle operazioni sono già praticamente definite, come rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna, mentre per la terza il club proverà a ottenere condizioni economiche leggermente più favorevoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Pronti 60 milioni di euro da investire sul mercato: il Napoli ha già le idee chiare Leggi anche: Napoli, scelta presa sul mercato: pronto un investimento da 34 milioni Una raccolta di contenuti su Napoli già definite tre operazioni per... Temi più discussi: Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan e la Juve a Pasquetta; Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan chiude a Pasquetta; Napoli, Elmas torna al gol: Periodo difficile, ma contavano i tre punti; AIA, riforma arbitri, c’è ancora da lavorare: tre i nodi da sciogliere, gli scenari. Napoli, già annunciati almeno tre arrivi: il mercato invernale per rimediare agli errori estiviCrisi senza fine per il Napoli. Dopo i due successi con Braga e Cagliari, le ultime sconfitte con Frosinone e Roma portano la squadra di Walter Mazzarri a dover ripartire di nuovo da zero e ad ... tuttomercatoweb.com Napoli, torna Anguissa: ecco il 3-5-2 che ha in mente ConteIl Napoli ha cambiato pelle per la terza volta il 22 novembre, dopo il tonfo di Bologna e alle porte della prima sfida con l’Atalanta: il progetto dei Fab Four era già tramontato il 25 ottobre con l’i ... msn.com All'ospedale Monaldi di Napoli manifestazione con centinaia di persone questa mattina a sostegno del cardiochirurgo Guido Oppido, il primario del reparto di trapianti pediatrici che ha operato il piccolo Domenico il 23 dicembre scorso "Oppido non si tocca" si facebook Inter, due danni. Manganiellata Napoli a reazione. Politano extralusso Cesc e Gasp al tie-break La Juve è quarta: il timbro di Boga Questa la prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 15 marzo x.com