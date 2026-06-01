Un inedito Cacciari versione tricolore blinda Sinner dopo il ko a Parigi | solo stress ma lo staff ha sbagliato E Cerundolo è stato odioso
Dopo la sconfitta a Parigi, il filosofo Massimo Cacciari ha commentato sui social, difendendo il tennista italiano. Ha scritto che l’atleta ha subito solo stress e ha criticato lo staff per aver sbagliato. Nel suo messaggio, Cacciari ha anche commentato l’atteggiamento di un avversario, definendolo odioso. La sua opinione ha suscitato discussioni online tra i follower.
Se Sinner appassiona e coinvolge anche il filosofo Massimo Cacciari, vuol dire che davvero il fenomeno nazionale ha sdoganato ogni specificità e sostituito i filtri del commentabile. O meglio: vuol dire, in parole povere, che c’è un filo rosso, anzi tricolore, che unisce l’orgoglio sportivo italiano alla lucidità dell’analisi culturale. E allora sorprende ma non troppo, in questo senso, l’accorata difesa di Jannik Sinner firmata da un inedito Massimo Cacciari che, intervenuto a Un Giorno da Pecora, ha dismesso i panni dell’ideologo dissidente, per indossare quelli del tifoso appassionato: e difendere il numero uno del tennis mondiale, reduce dal doloroso stop al Roland Garros. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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