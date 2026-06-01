Un inedito Cacciari versione tricolore blinda Sinner dopo il ko a Parigi | solo stress ma lo staff ha sbagliato E Cerundolo è stato odioso

Notizia in breve

Dopo la sconfitta a Parigi, il filosofo Massimo Cacciari ha commentato sui social, difendendo il tennista italiano. Ha scritto che l’atleta ha subito solo stress e ha criticato lo staff per aver sbagliato. Nel suo messaggio, Cacciari ha anche commentato l’atteggiamento di un avversario, definendolo odioso. La sua opinione ha suscitato discussioni online tra i follower.